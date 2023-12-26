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Мелбет-Первая лига

Дудиев – о стадионе «Алании»: «В Осетии кроме футбола и борьбы нет ничего, как вам не стыдно?»

26 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать

Аслан Дудиев, осетин и уроженец города Алагир в Северной Осетии высказался о проблеме со строительством нового стадиона в городе Владикавказ для того, чтобы на нём свои матчи проводила «Алания».

«Даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион? Вот кто мне объяснит — как это возможно? В Осетии кроме футбола и борьбы ничего нет. Как вам не стыдно?», - цитирует Дудиева Sport24.

Напомним, что сейчас «Алания» временно играет в Мелбет-Первой лиге на стадионе в соседней республике – в Чечне, на «Ахмат Арене» в Грозном. Из-за проблем со стадионом, который всё ещё строится, в прошлом сезоне «барсы» не смогли участвовать в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Аслан Дудиев
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