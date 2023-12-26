В «Акроне» раскрыли подробности увольнения Калешина

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об отставке Евгения Калешина с должности наставника тольяттинского коллектива.

«Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше», — цитирует слова функционера пресс-служба тольяттинцев.

45-летний Калешин руководил «Акроном» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. В настоящий момент специалист возглавляет «Аланию» из Владикавказа.

«Акрон» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в активе 35 баллов после 20 туров.