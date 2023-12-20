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Мелбет-Первая лига

Сторожук продолжит тренировать «Арсенал»

20 Декабря 2023 • 12:02 Комментировать

В тульском «Арсенале» доверяют нынешнему главному тренеру команды Александру Сторожуку. Об этом рассказал гендиректор клуба Александр Зотов.

«Мы выдали отличную серию, кредит доверия есть. Он продолжает работать. Многие команды интересовались возможностью ухода Стожорука от нас к ним. Но он с нами, мы в него верим», - передает слова руководителя Sport24.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги тульский коллектив набрал 35 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В первом поединке после зимней паузы «Арсенал» сыграет против «Черноморца». Встреча пройдет в начале марта.

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