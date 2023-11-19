Тренер 2DROTS Кузнецов может возглавить клуб Первой лиги

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что может продолжить карьеру в Первой лиге.

Специалист отметил, что с ним связывались по поводу возможного назначения, но этот вопрос до сих пор висит.

«Но если возобновятся переговоры, то вы узнаете. Это клуб ФНЛ с задачей выхода в РПЛ на следующий год», - приводит слова Кузнецова Sport24.

Напомним, что 58-летний специалист был тренером «Нижнего Новгорода» (2007-2008 гг.).

Вчера, 19 ноября, 2DROTS под руководством Кузнецова провели товарищеский матч против московского «Динамо», в котором потерпели поражение со счётом 1:2.