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Тренер 2DROTS Кузнецов может возглавить клуб Первой лиги

19 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что может продолжить карьеру в Первой лиге.

Специалист отметил, что с ним связывались по поводу возможного назначения, но этот вопрос до сих пор висит.

«Но если возобновятся переговоры, то вы узнаете. Это клуб ФНЛ с задачей выхода в РПЛ на следующий год», - приводит слова Кузнецова Sport24.

Напомним, что 58-летний специалист был тренером «Нижнего Новгорода» (2007-2008 гг.).

Вчера, 19 ноября, 2DROTS под руководством Кузнецова провели товарищеский матч против московского «Динамо», в котором потерпели поражение со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов 2DROTS
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