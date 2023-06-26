Голкипер Александр Довбня продолжит карьеру в «Шиннике». 36-летний футболист уже подписал контракт с ярославским клубом, о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

На протяжении последних двух с половиной лет Довбня выступал за «Торпедо». Если брать сезон 2022/2023, то вратарь провёл за «автозаводцев» 11 матчей, в которых 14 раз доставал мяч из сетки своих владений. «Торпедо», как известно, заняло последнее место в Премьер-лиге и понизилось в классе.

«Шинник» выступает в Первой лиге. В сезоне 2022/2023 команда заняла седьмое место во втором по рангу футбольном дивизионе России.