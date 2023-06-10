Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Стипиди – о «Черноморце» в Первой лиге: «Все говорят про Зырянова, но забывают про Саркисова» эксклюзив

10 Июня 2023 • 11:22 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выход новороссийского «Черноморца» в Первую лигу.

- «Черноморец» пробился в Первую лигу, и все почему-то говорят только про Зырянова. Но вы меня извините: он пришёл в «Черноморец» в октябре. Почему-то все забывают про Саркисова, который слепил эту команду раньше. Он взял футболистов, которые больше особо никому нужны не были, и сделал из них интересную команду. «Черноморец» находился на третьем месте, когда Саркисова ушли. Я считаю именно так, потому что в клубе с ним поступили некрасиво. И кто бы что сейчас ни рассказывал из руководителей «Черноморца», я знаю доподлинно, как это всё происходило. Я же не умаляю заслуг Зырянова, но не надо забывать, что большую часть команды собирал Саркисов, и он создал её фундамент, базу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Павел Стипиди Первая лига Вторая лига Эдуард Саркисов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
11:22 · Россия. Первая лига
Стипиди – о «Черноморце» в Первой лиге: «Все говорят про Зырянова, но забывают про Саркисова» эксклюзив
07:21 · Россия. Первая лига
«Торпедо» объявило об уходе двух игроков официально
09 Июня
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» продлило контракт с Ениным официально
14:52 · Россия. Первая лига
​«Зениту» нужна подконтрольная команда»: Радимов близок к назначению в клуб Первой лиги 1
13:44 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Алиевым официально
13:28 · Россия. Первая лига
Назван клуб, который готов пригласить Газизова
07:14 · Россия. Первая лига
Кротов отреагировал на падение «Уфы»
08 Июня
15:33 · Россия. Премьер-лига
Сайманов уверен, что Слуцкий смог бы вывести «Рубин» в РПЛ
12:44 · Россия. Премьер-лига
Евгений Калешин назвал причину, по которой не сможет возглавить «Краснодар»
11:13 · Россия. Первая лига
Вратарь Помазан покинул «СКА-Хабаровск»
09:33 · Россия. Первая лига
Защитник «Шинника» Покидышев перешёл в «СКА-Хабаровск» официально
07 Июня
16:44 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» назначил нового тренера по физической подготовке
14:19 · Россия. Первая лига
Ислам Имамов – лучший молодой вратарь сезона в Первой лиге
14:03 · Россия. Первая лига
Левицкий покидает «СКА-Хабаровск»
13:51 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» объявил об уходе двух тренеров по физподготовке
Все новости
Рекомендуем