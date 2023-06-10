Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выход новороссийского «Черноморца» в Первую лигу.

- «Черноморец» пробился в Первую лигу, и все почему-то говорят только про Зырянова. Но вы меня извините: он пришёл в «Черноморец» в октябре. Почему-то все забывают про Саркисова, который слепил эту команду раньше. Он взял футболистов, которые больше особо никому нужны не были, и сделал из них интересную команду. «Черноморец» находился на третьем месте, когда Саркисова ушли. Я считаю именно так, потому что в клубе с ним поступили некрасиво. И кто бы что сейчас ни рассказывал из руководителей «Черноморца», я знаю доподлинно, как это всё происходило. Я же не умаляю заслуг Зырянова, но не надо забывать, что большую часть команды собирал Саркисов, и он создал её фундамент, базу.