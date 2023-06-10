Столичное «Торпедо», которое вылетело из элитного дивизиона чемпионата России, попрощалось с двумя футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Как информирует пресс-служба москвичей, ряды команды покинул защитник Егор Прошкин, у которого истек срок действия трудового соглашения с клубом. В прошлом сезоне он принял участие в 12 поединках Премьер-лиги, в которых получил желтую карточку.

Еще одним футболистом, покинувшим столичную команду, стал бразильский нападающий Андре Фелипе. Южноамериканец провел всего пять матчей за «Торпедо», отметившись забитым мячом и одной желтой карточкой.