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Первая лига

«Торпедо» объявило об уходе двух игроков официально

10 Июня 2023 • 07:21 Комментировать

Столичное «Торпедо», которое вылетело из элитного дивизиона чемпионата России, попрощалось с двумя футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Как информирует пресс-служба москвичей, ряды команды покинул защитник Егор Прошкин, у которого истек срок действия трудового соглашения с клубом. В прошлом сезоне он принял участие в 12 поединках Премьер-лиги, в которых получил желтую карточку.

Еще одним футболистом, покинувшим столичную команду, стал бразильский нападающий Андре Фелипе. Южноамериканец провел всего пять матчей за «Торпедо», отметившись забитым мячом и одной желтой карточкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андре Фелипе Егор Прошкин
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