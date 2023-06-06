Газизов выругался, оценивая работу в сезоне

«Уфа» не смогла удержаться в Первой лиге. По итогам сезона команда вылетела из второго по рангу футбольного дивизиона в третий. Шамиль Газизов взял вину за провальный результат на себя и подал в отставку с должности генерального директора уфимского клуба, о чём было объявлено в понедельник. На финальной пресс-конференции Газизов выругался, оценивая работу в завершившемся сезоне.

«Когда на совете учредителей спросили, какую оценку поставить работе, я сказал: «Полная ***** [ерунда]. Поэтому прошу признать работу в этом году неудовлетворительной». Вот и всё. Просто ****** [ужас] работа», - сказал Газизов журналистам.

Взял вину на себя: Газизов подал в отставку после вылета «Уфы» в третий дивизион