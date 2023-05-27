«Акрон» оставил «Велес» в зоне вылета

33-й тур Первой лиги завершился матчем «Велес» - «Акрон». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета. Уже на 14-й минуте Джамал Дибиргаджиев забил пенальти, и москвичи вели до середины второго тайма, когда отличились Никита Салтыков и Андрес Понсе. «Акрон» в итоге довел игру до победы (2:1) и поднялся на 11-е место, а вот «Велес» идет четвертым с конца и в последнем туре будет пытаться опередить «Кубань», у которой на очко больше.
Видеотрансляция матча Велес Москва - Акрон
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Протокол игры
|(1:0) Дибиргаджиев Джамал14'
|69'Салтыков Никита (1:1)
|74'Понсе Андрес (1:2)
Кузнецов Алексей•Герчиков Леонид82' (Логуа Ираклий (82') •Почивалин Валерий•Макеев Евгений•Никитенков Алексей•Безчаснюк Александр•Кабахидзе Владимир• 17'Кертанов Константин80' (Саркисян Геворк (80') •Дибиргаджиев Джамал•Песиков Евгений56' (Михайленко Дмитрий (56') •Абдуллахи Квари
Волков Сергей•Сагуткин Даниил 54'64' (Азаров Владимир (64') •Зуев Илья•Чудин Иван•Килин Антон80' (Апеков Руслан (80') •Песегов Евгений• 25'Макаров Сергей•Полубояринов Данил• 45'Савичев Константин• 61'Салтыков Никита80' (Эльдарушев Абу-Саид (80') •Понсе Андрес 37'
27 мая.
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