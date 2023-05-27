«Акрон» оставил «Велес» в зоне вылета

33-й тур Первой лиги завершился матчем «Велес» - «Акрон». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета. Уже на 14-й минуте Джамал Дибиргаджиев забил пенальти, и москвичи вели до середины второго тайма, когда отличились Никита Салтыков и Андрес Понсе. «Акрон» в итоге довел игру до победы (2:1) и поднялся на 11-е место, а вот «Велес» идет четвертым с конца и в последнем туре будет пытаться опередить «Кубань», у которой на очко больше.