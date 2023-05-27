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Первая лига

«Акрон» оставил «Велес» в зоне вылета

27 Мая 2023 • 20:54 Комментировать
Велес Москва
1:2
Акрон
окончен

33-й тур Первой лиги завершился матчем «Велес» - «Акрон». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета. Уже на 14-й минуте Джамал Дибиргаджиев забил пенальти, и москвичи вели до середины второго тайма, когда отличились Никита Салтыков и Андрес Понсе. «Акрон» в итоге довел игру до победы (2:1) и поднялся на 11-е место, а вот «Велес» идет четвертым с конца и в последнем туре будет пытаться опередить «Кубань», у которой на очко больше.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Велес Москва1:2Акрон
(1:0) Дибиргаджиев Джамал14'  
  69'Салтыков Никита (1:1)
  74'Понсе Андрес (1:2)
Кузнецов АлексейГерчиков Леонид 82' (Логуа Ираклий ( 82') Почивалин ВалерийМакеев ЕвгенийНикитенков АлексейБезчаснюк АлександрКабахидзе Владимир  17'Кертанов Константин 80' (Саркисян Геворк ( 80') Дибиргаджиев ДжамалПесиков Евгений 56' (Михайленко Дмитрий ( 56') Абдуллахи Квари
Запасные: Рыбиков НиколайКосаревский ПётрБацуев АюбTiago CunhaКотельников Иван
Волков СергейСагуткин Даниил  54' 64' (Азаров Владимир ( 64') Зуев ИльяЧудин ИванКилин Антон 80' (Апеков Руслан ( 80') Песегов Евгений  25'Макаров СергейПолубояринов Данил  45'Савичев Константин  61'Салтыков Никита 80' (Эльдарушев Абу-Саид ( 80') Понсе Андрес  37'
Запасные: Матвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексСасин ДмитрийСычёв Виталий
27 мая.

 

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