«КАМАЗ» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Арсенала»

В 33-м туре Первой лиги встретились середняки и соседи по таблице, «Арсенал» и «КАМАЗ». Команды на равных боролись до последних минут. В одной из последних атак гости открыли счет. Амир Мохаммад после подачи с правого фланга опередил опекуна и головой вколотил мяч в цель, принеся своей команде победу.

«КАМАЗ» делит восьмое место, туляки - 11-е.