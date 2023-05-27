«КАМАЗ» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Арсенала»

В 33-м туре Первой лиги встретились середняки и соседи по таблице, «Арсенал» и «КАМАЗ». Команды на равных боролись до последних минут. В одной из последних атак гости открыли счет. Амир Мохаммад после подачи с правого фланга опередил опекуна и головой вколотил мяч в цель, принеся своей команде победу.
«КАМАЗ» делит восьмое место, туляки - 11-е.
Протокол игры
|90'Мохаммад Амир (0:1)
Коченков Антон•Насыров Исламжан• 15'Григалава Гиа•Большаков Кирилл• 82'Сокол Артём•Ткачёв Сергей78' (Степанов Данил (78') •Панченко Кирилл•Бакалюк Никита46' (Яковлев Михаил (46') •Кайнов Максим•Луценко Евгений•Манелов Ираклий 55'78' (Хромов Данил (78')
Смирнов Алексей Сергеевич•Мохаммад Амир•Герасимов Алексей•Толстопятов Николай•Абрамов Артём• 27'Кириллов Юрий76' (Арустамян Артур (76') •Таликин Дамир•Свежов Виктор 48'64' (Тарасенко Захар (64') • 66'Бабаев Владлен 52'64' (Шамкин Даниил (64') •Серченков Сергей64' (Рейхмен Богдан (64') •Гаглоев Александр90' (Щербатюк Александр (90')
27 мая.
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