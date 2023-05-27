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Первая лига

«КАМАЗ» в самой концовке забил победный мяч в ворота «Арсенала»

27 Мая 2023 • 19:58 Комментировать
Арсенал Тула
0:1
КАМАЗ
окончен

В 33-м туре Первой лиги встретились середняки и соседи по таблице, «Арсенал» и «КАМАЗ». Команды на равных боролись до последних минут. В одной из последних атак гости открыли счет. Амир Мохаммад после подачи с правого фланга опередил опекуна и головой вколотил мяч в цель, принеся своей команде победу.

«КАМАЗ» делит восьмое место, туляки - 11-е.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:1КАМАЗ
  90'Мохаммад Амир (0:1)
Коченков АнтонНасыров Исламжан  15'Григалава ГиаБольшаков Кирилл  82'Сокол АртёмТкачёв Сергей 78' (Степанов Данил ( 78') Панченко КириллБакалюк Никита 46' (Яковлев Михаил ( 46') Кайнов МаксимЛуценко ЕвгенийМанелов Ираклий  55' 78' (Хромов Данил ( 78')
Запасные: Шумских АлексейШамов ЕгорХабибов АнсорЛевашов МихаилКозлов ИванСтавпец АлександрИзотов РоманСериков Илья
Смирнов Алексей СергеевичМохаммад АмирГерасимов АлексейТолстопятов НиколайАбрамов Артём  27'Кириллов Юрий 76' (Арустамян Артур ( 76') Таликин ДамирСвежов Виктор  48' 64' (Тарасенко Захар ( 64'  66') Бабаев Владлен  52' 64' (Шамкин Даниил ( 64') Серченков Сергей 64' (Рейхмен Богдан ( 64') Гаглоев Александр 90' (Щербатюк Александр ( 90')
Запасные: Васильев Владислав ОлеговичПолюткин АнтонКуликов Александр
27 мая.

 

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