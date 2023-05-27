«Рубин» не думает награждать Слуцкого медалью

«Рубин» уже обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу в следующем сезоне. Недавно бывший тренер казанской команды Леонид Слуцкий сказал, что он должен получить медаль, ведь отработал у руля команды 19 туров. Как сообщает телеграм-канал «Инсайдлар», в регламенте Первой лиги не прописано количество туров, за которые тренеру полагается медаль. Отмечается, что клубы сами формируют список из 40 человек для награждения.

По данным источника, в «Рубине» сейчас не планируют награждать Слуцкого медалью.

Напомним, что Леонид Слуцкий покинул тренерский мостик «Рубина» в ноябре. С тех пор специалист не имеет клубной прописки.