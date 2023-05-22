Газизов раскрыл бюджет «Уфы» на следующий сезон

Стал известен бюджет «Уфы» на следующий сезон. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Сейчас идёт лицензирование клуба. Надеюсь, что всё будет хорошо. На следующий сезон бюджет клуба «Уфа» составит 200 миллионов рублей», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Уфа» борется за выживание в Первой лиге. За два тура до завершения нынешнего сезона команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем поединке уфимский коллектив на выезде встретится с «Нефтехимиком».