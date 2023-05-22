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Первая лига

Газизов раскрыл бюджет «Уфы» на следующий сезон

22 Мая 2023 • 11:38 Комментировать

Стал известен бюджет «Уфы» на следующий сезон. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Сейчас идёт лицензирование клуба. Надеюсь, что всё будет хорошо. На следующий сезон бюджет клуба «Уфа» составит 200 миллионов рублей», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Уфа» борется за выживание в Первой лиге. За два тура до завершения нынешнего сезона команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем поединке уфимский коллектив на выезде встретится с «Нефтехимиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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