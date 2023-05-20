Газизов уверен, что «Уфа» будет жить

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем клуба.

Спортивный деятель отметил, что в ближайшее время клуб из столицы Республики Башкортостан должен получить лицензию для участия в Первой лиге в следующем сезоне.

«Уверен, клуб будет жить. Да, есть вопросы с уменьшением бюджета, но жить будем. И не такое проходили, все будут хорошо», - приводит слова Газизова Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «Уфа» по окончании нынешнего сезона может прекратить свое существование.

«Уфа» за два тура до конца чемпионата располагается в зоне вылета, находясь на 16-й строчке в турнирной таблице.