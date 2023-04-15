Игнашевич пожаловался на вонючий автобус в Красноярске

Наставник «Балтики» (Калининград) Сергей Игнашевич подверг критике руководство краснодарского «Енисея» за отношение к своей команде.

«Столкнулись с позорным поведением принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Потеряли много времени», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матче между «Енисеем» и «Балтикой» проходит в эти минуты. В поединке завершается первый тайм, хозяева ведут в счете 1:0. Текстовая онлайн-трансляция игры доступна на Liveresult.ru.