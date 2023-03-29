Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Бояринцев рассказал о планах «Новосибирска»

29 Марта 2023 • 18:01 Комментировать

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о планах своей команды на оставшуюся часть сезона Второй лиги.

«Всё проходит в рабочем режиме — все идёт по плану. Задача-минимум — не опуститься ниже текущего места в турнирной таблице, важно попасть в первую шестёрку», — заявил бывший полузащитник «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в коллективе хорошие атмосфера и настрой, а тренерский штаб старается сделать конкурентноспособную команду. Бояринцев также отметил, что «Новосибирск» провёл качественные сборы зимой.

Напомним, что на данный момент подопечные Дениса Бояринцева находятся на пятой строчке в турнирной таблице группы 4 Второй Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев Новосибирск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
18:01 · Россия. Первая лига
Бояринцев рассказал о планах «Новосибирска»
13:30 · Россия. Первая лига
Василенко: «Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет»
12:33 · Россия. Первая лига
Василенко: «Менеджерам необходима лицензия, гарантирующая профессиональный уровень»
28 Марта
20:24 · Россия. Первая лига
Григорян: «Балтика» уже в Премьер-лиге»
18:41 · Россия. Первая лига
РФС повысит зарплату судьям
16:55 · Россия. Первая лига
Ледяхов сообщил, что вошёл в тренерский штаб Василенко в «Алании»
27 Марта
19:58 · Россия. Первая лига
Ледяхов со вторника начнёт работу в «Алании»
15:45 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Игнашевич ко всему относится серьёзно, это помогло ему стать и хорошим футболистом, и тренером»
26 Марта
21:58 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «КАМАЗ»
19:04 · Россия. Первая лига
Абдоков высказался о своём будущем в «Кубани»
18:43 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» — о победе над «Уфой»: «Здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата»
18:00 · Россия. Первая лига
«Шинник» разгромил «Нефтехимик» за 6 минут
17:57 · Россия. Первая лига
«Арсенал» добыл первую победу в году, одолев «Уфу»
17:07 · Россия. Первая лига
«Волгарь» с «Кубанью» не определили сильнейшего
17:01 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» остаётся последним, несмотря на победу над «Родиной»
Все новости
Рекомендуем