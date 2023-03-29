Бояринцев рассказал о планах «Новосибирска»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о планах своей команды на оставшуюся часть сезона Второй лиги.

«Всё проходит в рабочем режиме — все идёт по плану. Задача-минимум — не опуститься ниже текущего места в турнирной таблице, важно попасть в первую шестёрку», — заявил бывший полузащитник «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в коллективе хорошие атмосфера и настрой, а тренерский штаб старается сделать конкурентноспособную команду. Бояринцев также отметил, что «Новосибирск» провёл качественные сборы зимой.

Напомним, что на данный момент подопечные Дениса Бояринцева находятся на пятой строчке в турнирной таблице группы 4 Второй Лиги.