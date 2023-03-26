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Первая лига

«Велес» не смог забить «Волге»

26 Марта 2023 • 16:20 Комментировать
Велес Москва
0:0
Волга Ульяновск
окончен

В 24-м туре Первой лиги встретились «Велес» и «Волга», представители нижней части таблицы. У хозяев поля был некоторый перевес, но здорово себя проявил голкипер другой команды Андрей Климович. В итоге 0:0, «Велес» в одном очке над зоной вылета, соперник - все так же предпоследний.

Протокол игры  
Велес Москва0:0Волга Ульяновск
Косаревский ПётрСмирнов ОлегПочивалин ВалерийБокоев МаратМакеев ЕвгенийБезчаснюк АлександрБадоев Хетаг 87' (Котельников Иван ( 87') Кабахидзе Владимир  90'Бацуев Аюб 55'Саркисян Геворк 55' (Кертанов Константин ( 55') Песиков Евгений (Логуа Ираклий ( 55')
Запасные: Рыбиков НиколайГерчиков ЛеонидНикитенков АлексейАбдуллахи КвариМотовичёв ДмитрийНтумба Муамба АртёмМихайленко ДмитрийДибиргаджиев ДжамалКузнецов Алексей
Магомадов ЧингизКлимович АндрейКутин Денис  75'Максименков Илья  28'Абазов АстемирМорозов КириллКирсанов Никита 83' (Аллеф де Андраде ( 83'  88') Рахманов Денис 63' (Марухин Владимир ( 63') Паскин Герман 62' (Камлашев Даниил ( 62') Махмутов РусланБилалов Билал  78' 83' (Соломаха Валерий ( 83')
Запасные: Стефен ГодфриМорозов СемёнЕфремов ДмитрийКубышкин Илья
26 марта.

 

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Волга Ульяновск Велес
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