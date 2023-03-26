«Велес» не смог забить «Волге»

В 24-м туре Первой лиги встретились «Велес» и «Волга», представители нижней части таблицы. У хозяев поля был некоторый перевес, но здорово себя проявил голкипер другой команды Андрей Климович. В итоге 0:0, «Велес» в одном очке над зоной вылета, соперник - все так же предпоследний.