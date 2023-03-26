«Велес» не смог забить «Волге»

В 24-м туре Первой лиги встретились «Велес» и «Волга», представители нижней части таблицы. У хозяев поля был некоторый перевес, но здорово себя проявил голкипер другой команды Андрей Климович. В итоге 0:0, «Велес» в одном очке над зоной вылета, соперник - все так же предпоследний.
Протокол игры
Косаревский Пётр•Смирнов Олег•Почивалин Валерий•Бокоев Марат•Макеев Евгений•Безчаснюк Александр•Бадоев Хетаг87' (Котельников Иван (87') •Кабахидзе Владимир• 90'Бацуев Аюб55'•Саркисян Геворк55' (Кертанов Константин (55') •Песиков Евгений (Логуа Ираклий (55')
Магомадов Чингиз•Климович Андрей•Кутин Денис• 75'Максименков Илья• 28'Абазов Астемир•Морозов Кирилл•Кирсанов Никита83' (Аллеф де Андраде (83') • 88'Рахманов Денис63' (Марухин Владимир (63') •Паскин Герман62' (Камлашев Даниил (62') •Махмутов Руслан•Билалов Билал 78'83' (Соломаха Валерий (83')
26 марта.
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