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Первая лига

Спортивный директор «Родины» Зинин: «Зимой же мы уже планировали собрать команду, которая в следующем сезоне должна решить задачу выхода в РПЛ»

21 Марта 2023 • 17:31 Комментировать

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин рассказал о крайне амбициозных задачах, стоящих перед клубом на следующий сезон.

«Зимой же мы уже планировали собрать на весну команду, которая в следующем сезоне должна решить задачу выхода в РПЛ. 9 очков из 9? Нормально. Но никакой эйфории нет, знаем, в чём прибавлять. Выиграли — молодцы, по качеству тоже вопросов нет. Радует, что есть команда. И что внутри хорошая атмосфера», — передаёт слова Зинина Metaratings.ru.

18 марта «Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.

На данный момент клуб из Москвы находится на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, занеся в свой актив 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Зинин Родина Москва
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