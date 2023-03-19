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Первая лига

«Кубань» едва не растранжирила солидный перевес в матче с «Велесом»

19 Марта 2023 • 18:00 Комментировать
ФК Кубань
3:2
Велес Москва
окончен

«Кубань» и «Велес», конкуренты в борьбе за выживание Первой лиги в воскресенье порадовали болельщиков обилием голов. Хозяева поля забивали и забивали, сделав разгромным счет на исходе часа игры. У соперника в ответ Джамал Дибиргаджиев оформил дубль и вернул интригу. Но гости все же уступили (2:3). У этих команд по 23 очка и место на стыке зоны вылета.

Протокол игры  
ФК Кубань3:2Велес Москва
(1:0) Лаук Максим15'  
(2:0) Цаллагов Дзамболат28'  
(3:0) Абдоков Нури57'  
  67'Дибиргаджиев Джамал (3:1)
  88'Дибиргаджиев Джамал (3:2)
Нестеренко ЮрийПозняк Александр  66'Сидоров МаксимСмирнов Александр 78' (Архипов Артём ( 78'  90') Таказов СосланЦаллагов Дзамболат 62' (Шерешков Андрей ( 62') Родин Даниил  51' 62' (Мосейчук Илья ( 62') Махатадзе ГеоргийАбдоков Нури 81' (Лобкарёв Владимир ( 81') Лаук Максим 78' (Байрыев Азат ( 78') Щёткин Алексей
Запасные: Чуперка ВалерийГурфов АзаматЕщенко СергейРыбин АлексейМуталиев Аслан
Косаревский ПётрБокоев МаратПочивалин ВалерийБезчаснюк АлександрМихайленко ДмитрийКабахидзе ВладимирБацуев Аюб 46' (Кертанов Константин ( 46') Бадоев Хетаг  35' 46' (Дибиргаджиев Джамал ( 46') Самылин Алексей 46' (Абдуллахи Квари ( 46') Песиков Евгений 86' (Смирнов Олег ( 86') Саркисян Геворк 86' (Логуа Ираклий ( 86'  90')
Запасные: Герчиков ЛеонидНикитенков АлексейМакеев ЕвгенийКузнецов Алексей
19 марта.

 

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