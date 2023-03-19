«Кубань» едва не растранжирила солидный перевес в матче с «Велесом»

«Кубань» и «Велес», конкуренты в борьбе за выживание Первой лиги в воскресенье порадовали болельщиков обилием голов. Хозяева поля забивали и забивали, сделав разгромным счет на исходе часа игры. У соперника в ответ Джамал Дибиргаджиев оформил дубль и вернул интригу. Но гости все же уступили (2:3). У этих команд по 23 очка и место на стыке зоны вылета.