«Кубань» едва не растранжирила солидный перевес в матче с «Велесом»

«Кубань» и «Велес», конкуренты в борьбе за выживание Первой лиги в воскресенье порадовали болельщиков обилием голов. Хозяева поля забивали и забивали, сделав разгромным счет на исходе часа игры. У соперника в ответ Джамал Дибиргаджиев оформил дубль и вернул интригу. Но гости все же уступили (2:3). У этих команд по 23 очка и место на стыке зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Лаук Максим15'
|(2:0) Цаллагов Дзамболат28'
|(3:0) Абдоков Нури57'
|67'Дибиргаджиев Джамал (3:1)
|88'Дибиргаджиев Джамал (3:2)
Нестеренко Юрий•Позняк Александр• 66'Сидоров Максим•Смирнов Александр78' (Архипов Артём (78') • 90'Таказов Сослан•Цаллагов Дзамболат62' (Шерешков Андрей (62') •Родин Даниил 51'62' (Мосейчук Илья (62') •Махатадзе Георгий•Абдоков Нури81' (Лобкарёв Владимир (81') •Лаук Максим78' (Байрыев Азат (78') •Щёткин Алексей
Косаревский Пётр•Бокоев Марат•Почивалин Валерий•Безчаснюк Александр•Михайленко Дмитрий•Кабахидзе Владимир•Бацуев Аюб46' (Кертанов Константин (46') •Бадоев Хетаг 35'46' (Дибиргаджиев Джамал (46') •Самылин Алексей46' (Абдуллахи Квари (46') •Песиков Евгений86' (Смирнов Олег (86') •Саркисян Геворк86' (Логуа Ираклий (86') 90'
19 марта.
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