Махачкалинское «Динамо» разобралось с «Краснодаром-2»

В 23-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло дома против «Краснодара-2». Младшие «быки» обосновались на дне таблицы и сегодня также не смогли победить. Залимхан Юсупов отличился на 57-й минуте и принес победу «Динамо» (1:0), а с ней и шестое место в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Юсупов Залимхан57'
Терновский Дмитрий•Боженов Кирилл46' (Сундуков Темиркан (46') •Ковачевич Владимир•Халимбеков Рустам•Шумахов Идар•Ибрагимов Камиль68' (Мулахусейнович Нардин (68') •Гаджиев Абакар•Атабаев Эрбол67' (Гаджимурадов Рамазан (67') •Юсупов Залимхан•Глушков Никита Сергеевич•Магомедов Ражаб67' (Лисакович Руслан (67')
Гришин Валентин•Сухорученко Михаил•Исаенко Олег•Иванов Дмитрий III•Жилкин Григорий•Губжоков Ислам-Бек 42'74' (Попов Омар (74') •Плотников Никита88' (Гайворонский Данила (88') •Ндука Ифеани Давид• 59'Самко Владислав38' (Полях Данил (38') • 90'Окоронкво Джонатан• 6'Карпов Данил 43'46' (Халназаров Рустам (46') 82'
Запасные: Кокарев Никита•Защепкин Роман•Логачёв Богдан
19 марта.
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