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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» разобралось с «Краснодаром-2»

19 Марта 2023 • 17:59 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Краснодар-2
окончен

В 23-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло дома против «Краснодара-2». Младшие «быки» обосновались на дне таблицы и сегодня также не смогли победить. Залимхан Юсупов отличился на 57-й минуте и принес победу «Динамо» (1:0), а с ней и шестое место в таблице.

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:0Краснодар-2
(1:0) Юсупов Залимхан57'  
Терновский ДмитрийБоженов Кирилл 46' (Сундуков Темиркан ( 46') Ковачевич ВладимирХалимбеков РустамШумахов ИдарИбрагимов Камиль 68' (Мулахусейнович Нардин ( 68') Гаджиев АбакарАтабаев Эрбол 67' (Гаджимурадов Рамазан ( 67') Юсупов ЗалимханГлушков Никита СергеевичМагомедов Ражаб 67' (Лисакович Руслан ( 67')
Запасные: Махмудов ЯрахмедЛелюкаев АланМагомедов ТимурАбдурагимов РамазанВолк Давид
Гришин ВалентинСухорученко МихаилИсаенко ОлегИванов Дмитрий IIIЖилкин ГригорийГубжоков Ислам-Бек  42' 74' (Попов Омар ( 74') Плотников Никита 88' (Гайворонский Данила ( 88') Ндука Ифеани Давид  59'Самко Владислав 38' (Полях Данил ( 38'  90') Окоронкво Джонатан  6'Карпов Данил  43' 46' (Халназаров Рустам ( 46'  82')
Запасные: Кокарев НикитаЗащепкин РоманЛогачёв Богдан
19 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Краснодар-2
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