Махачкалинское «Динамо» разобралось с «Краснодаром-2»

В 23-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло дома против «Краснодара-2». Младшие «быки» обосновались на дне таблицы и сегодня также не смогли победить. Залимхан Юсупов отличился на 57-й минуте и принес победу «Динамо» (1:0), а с ней и шестое место в таблице.