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Первая лига

«Родина» объявила о подписании защитника Плиева

05 Февраля 2023 • 17:39 Комментировать

Бывший защитник «Уфы» Заурбек Плиев пополнил состав московской «Родины». Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале. Трудовое соглашение игрока с «Родиной» рассчитано на полтора года.

«Мы приветствуем Заурбека Плиева в «Родине»! Желаем быстрой адаптации, больших успехов и достижений вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.

Первую часть сезона 31-летний футболист провел в «Уфе», но в декабре прошлого года покинул команду. За башкирский клуб Плиев сыграл в девяти матчах Первой лиги и трех матчах Фонбет Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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