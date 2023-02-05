«Родина» объявила о подписании защитника Плиева

Бывший защитник «Уфы» Заурбек Плиев пополнил состав московской «Родины». Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале. Трудовое соглашение игрока с «Родиной» рассчитано на полтора года.

«Мы приветствуем Заурбека Плиева в «Родине»! Желаем быстрой адаптации, больших успехов и достижений вместе с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.

Первую часть сезона 31-летний футболист провел в «Уфе», но в декабре прошлого года покинул команду. За башкирский клуб Плиев сыграл в девяти матчах Первой лиги и трех матчах Фонбет Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.