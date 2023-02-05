​Тренер «Алании»: «Хотелось бы видеть Дзагоева у нас, но так сложились обстоятельства»

Наставник «Алании» Заур Тедеев дал комментарий по поводу интереса, который клуб ранее проявлял к полузащитнику Алану Дзагоеву. В начале осени 32-летний футболист оказался в «Рубине».

«Выбор Алана был, видимо, предопределён тем, что «Рубин» тогда возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев работал в ЦСКА», - высказался Тедеев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, хотелось бы видеть его у нас, но так сложились обстоятельства», - добавил тренер.

В сезоне 2022/2023 Алан Дзагоев провёл в Первой лиге 12 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

После первой части сезона «Алания» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги (38 очков). «Рубин» идёт третьим (37 очков). Лидером же второго дивизиона является «Балтика» (41 очко).