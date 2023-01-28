Уткульбаев: «Ребята отметили наше назначение победой»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал своё назначение на пост наставника казанского клуба.

«Это была больше формальность, потому что мы работали с начала первого сбора. Все это понимали. Тренерский штаб в рабочем режиме принял эту информацию. Ребята отметили наше назначение победой, хорошей игрой с отличным соперником», — приводит слова Уткульбаева официальный сайт казанцев.

В товарищеском матче «Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Напомним, 53-летний специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» с ноября 2022 года, а сегодня, 28 января, был утвержден главным тренером.