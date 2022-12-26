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Первая лига

Глава Первой лиги Измайлов: «Не скажу, что уровень упал»

26 Декабря 2022 • 22:25 Комментировать

Президент Первой лиги Наиль Измайлов высказался об уровне второго по силе дивизиона российского футбола.

«Думаю, нужно досмотреть сезон до конца, а потом уже делать выводы по спортивным характеристикам. Не скажу, что уровень упал. Есть косвенные показатели, которые говорят о другом. Например, интерес к игрокам Первой лиги со стороны клубов РПЛ и те стоимости, что там озвучиваются», — приводит слова руководителя турнира «Матч ТВ». Также Измайлов отметил, что первая часть сезона показала отсутствие неприкасаемых команд и очевидного лидера.

Напомним, что на момент зимней паузы лидером в турнирной таблице является «Балтика», которая на три балла опережает «Аланию».

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Наиль Измайлов Первая лига
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