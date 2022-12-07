​Сайманов может покинуть «Рубин» вслед за Слуцким

В ноябре должность главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий. Теперь перестановка может произойти на посту генерального директора казанского клуба. По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», в ближайшее время Рустем Сайманов может уйти с этой должности.

Источник ссылается на слухи о том, что работой Рустема Сайманова недовольны «люди наверху».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» понизился в классе, вылетев из РПЛ в Первую лигу. На текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона. От лидирующей «Балтики» «Рубин» отстаёт на четыре зачётных балла.