Газизов отреагировал на информацию о долгах «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, действительно ли у клуба долг в 200 миллионов рублей.

«Во-первых, долг 105 миллионов, он известен, это — «Региональному фонду». Остальное комментировать не буду», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что башкирский клуб имеет долг порядка 200 миллионов рублей. Газизов сообщал, что в предстоящее трансферное окно «Уфа» планирует расстаться с рядом футболистов.

Помимо этого, если уфимцы не смогут улучшить свое финансовое положение, то клубу придется сократить штат сотрудников.

После 20 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.