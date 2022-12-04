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Первая лига

Газизов отреагировал на информацию о долгах «Уфы»

04 Декабря 2022 • 18:56 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, действительно ли у клуба долг в 200 миллионов рублей.

«Во-первых, долг 105 миллионов, он известен, это — «Региональному фонду». Остальное комментировать не буду», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что башкирский клуб имеет долг порядка 200 миллионов рублей. Газизов сообщал, что в предстоящее трансферное окно «Уфа» планирует расстаться с рядом футболистов.

Помимо этого, если уфимцы не смогут улучшить свое финансовое положение, то клубу придется сократить штат сотрудников.

После 20 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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