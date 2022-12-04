Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Первая лига

Стала известна общая сумма долга «Уфы» слухи

04 Декабря 2022 • 17:17 Комментировать

Появилась информация о сумме общего долга футбольного клуба «Уфа». По сведениям «РБ Спорт», башкирский клуб имеет задолженность в 200 миллионов рублей. Ранее источник сообщал, что если ситуация в клубе не улучшится, то «Уфе» придется уволить часть сотрудников.

Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» точно сможет доиграть текущий сезон, но состав команды ждут перемены. Несколько футболистов уже покинули уфимцев.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров. Возобновление чемпионата запланировано на март 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
17:17 · Россия. Первая лига
Стала известна общая сумма долга «Уфы» слухи
15:15 · Россия. Первая лига
Кротов: «Надеюсь, что республика выделит деньги на спасение «Уфы»
03 Декабря
16:43 · Россия. Премьер-лига
Газзаев против Тедеева: команда Пути РПЛ переиграла Путь регионов в матче звезд Фонбет Кубка России
09:43 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий вернётся в «Рубин»
01 Декабря
14:57 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» сообщил, что клуб планирует выкупить Каштанова у «Родины»
13:54 · Россия. Первая лига
Плиев покинул «Уфу»
12:24 · Россия. Первая лига
Газизов сообщил, что «Уфу» могут покинуть пять игроков
10:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной Туниса: «Слуцкий поздравил меня после матча с Данией»
30 Ноября
17:38 · Россия. Первая лига
Стало известно, где «Шинник» проведёт зимние сборы эксклюзив
29 Ноября
21:51 · Россия. Первая лига
Новиков считает, что «Нефтехимик» мог выступить лучше в первой половине сезона
17:23 · Россия. Первая лига
Тарханов: Если «Рубин» на меня выйдет, то буду думать
16:26 · Россия. Премьер-лига
Три бывших игрока «Алании» могут перейти к Гогниеву в «Химки»
14:49 · Россия. Первая лига
Черевченко высказался о возможном назначении в «Рубин» 2
10:49 · Россия. Премьер-лига
Канунников рассказал, как отказал «Спартаку», чтобы остаться в «Рубине»
28 Ноября
12:04 · Россия. Первая лига
Газизов уверен, что «Уфа» не вылетит из Первой лиги
Все новости
Рекомендуем