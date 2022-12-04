Появилась информация о сумме общего долга футбольного клуба «Уфа». По сведениям «РБ Спорт», башкирский клуб имеет задолженность в 200 миллионов рублей. Ранее источник сообщал, что если ситуация в клубе не улучшится, то «Уфе» придется уволить часть сотрудников.

Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» точно сможет доиграть текущий сезон, но состав команды ждут перемены. Несколько футболистов уже покинули уфимцев.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров. Возобновление чемпионата запланировано на март 2023 года.