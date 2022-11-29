Черевченко высказался о возможном назначении в «Рубин»

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос о своём возможном назначении в казанский «Рубин».

«Представители «Рубина» ко мне в последнее время не обращались. Но если предложение от казанцев поступит, то, конечно, буду его рассматривать», — цитирует Черевченко Vprognoze.

По мнению специалиста, казанская команда способна вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам сезона.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков после 20 туров.

Последним местом работы 48-летнего специалиста были подмосковные «Химки», которые он возглавлял с ноября 2021 по февраль 2022 года.