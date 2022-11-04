​Агент Ломовицкого рассказал, когда с «Рубина» могут снять очки

Агент Дмитрий Агеев, который работает с Александром Ломовицким, сообщил, что «Рубин» так до сих пор и не выплатил ему положенную комиссию за трансфер.

Почти два месяца назад из-за задолженности перед агентом на «Рубин» был наложен запрет на регистрацию новичков. По словам Агеева, позже на казанский клуб наложили штраф, но это не сдвинуло вопрос с мёртвой точки.

«Если всё это будет продолжаться, то в случае моего четвёртого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином» у клуба снимут очки. Этот процесс может занять до полугода», - высказался Агеев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Рубин» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Первой лиги.