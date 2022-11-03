Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов

Один из лидеров казанского «Рубина» Виталий Лисакович в четверг был остановлен сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что форвард не менее 200 раз нарушил правила дорожного движения, что было зафиксировано камерами на дорогах. В основном это превышение скорости.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», Лисакович получит штрафов на сумму более 100 тысяч рублей. В «Рубине» объяснили, что сам футболист не знал о нарушениях правил, так как не получал писем о штрафах. Никаких санкций со стороны клуба не будет. Также сообщается о том, что Лисакович был впервые остановлен казанскими полицейскими.

В этом сезоне 24-летний футболист забил шесть голов в 14 матчах.