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Первая лига

Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов

03 Ноября 2022 • 19:09 Комментировать

Один из лидеров казанского «Рубина» Виталий Лисакович в четверг был остановлен сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что форвард не менее 200 раз нарушил правила дорожного движения, что было зафиксировано камерами на дорогах. В основном это превышение скорости.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», Лисакович получит штрафов на сумму более 100 тысяч рублей. В «Рубине» объяснили, что сам футболист не знал о нарушениях правил, так как не получал писем о штрафах. Никаких санкций со стороны клуба не будет. Также сообщается о том, что Лисакович был впервые остановлен казанскими полицейскими.

В этом сезоне 24-летний футболист забил шесть голов в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Виталий Лисакович
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