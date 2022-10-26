Газизов объяснил тренерскую отставку в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Денис Попов сегодня, 26 октября, был отправлен в отставку. Об этом решении высказался генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«У нас претензий не было, как таковых, но нет результата. Надо что-то менять. Такова тренерская доля. «Уфе» надо выплывать», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Попов был назначен наставником «Уфы» летом этого года. Под его руководством клуб провел 11 игр, одержал три победы, трижды сыграл вничью и пять раз уступил.

По итогам 15 туров Первой лиги команда набрала 14 баллов и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице. Следующий поединок «Уфа» сыграет против КАМАЗа 29 октября.