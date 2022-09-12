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Первая лига

Дмитрий Черышев оценил уровень чемпионата Андорры

 
12 Сентября 2022 • 20:05 Комментировать

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался об уровне чемпионата Андорры.

«Много разговоров было о том, что в Андорре слабый чемпионат. После нашего матча я посмотрел игры соперников, могу сказать, что по уровню —это примерно российская Первая лига», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в лиге много испанских игроков, которые имеют хорошее техническое оснащение и умеют быстро принимать решения.

В первом туре чемпионата Андорры «Санта-Колома» одержала гостевую победу над «Эндоргани» со счетом 1:0, играя в меньшинстве с 36-й минуты встречи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Санта-Колома Дмитрий Черышев Первая лига Чемпионат Андорры
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