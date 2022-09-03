Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в казанский «Рубин» бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева.

- Дзагоев – очень опытный футболист. Он выступал в Лиге чемпионов и в сборной России, неоднократно выигрывал с ЦСКА внутренний чемпионат. Да, в последнее время Алан играл не так много из-за травм, но он лидер на поле и в команде. «Рубину» необходимо решать задачу возвращения в РПЛ, а дела у него в Первой лиге складываются пока не лучим образом. Слуцкий хорошо знаком с Дзагоевым и его возможностями. Алан – неординарный футболист, который может в одиночку решать исход матча. В «Рубине» сейчас подобралась интересная линия полузащиты. Есть поигравшие в Премьер-лиге Чуперка, Зотов, а есть и молодёжь, которая очень хорошо себя проявляет, – тот же Апшацев. Если Дзагоев будет в форме, то, конечно, он придётся в «Рубине» ко двору. Я думаю, всё, что делается руководством казанского клуба, направлено на усиление команды, чтобы она уже в этом сезоне вернулась в Премьер-лигу.