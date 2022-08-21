«КамАЗ» мчит в отрыв после разгрома «Акрона»

«КамАЗ» стал открытием старта сезона в Первой лиге. Челнинцы должны были вылететь по итогам прошлого чемпионата, а сейчас лидируют с большим отрывом. Сегодня они принимали «Акрон» и забили в ворота соперника четыре безответных гола (4:0). На 40-й минуте у гостей был удален Константин Базелюк, после чего Владлен Бабаев оформил дубль, также забивали Даниил Шамкин и Александр Гаглоев.
«КамАЗ» набрал 16 очков, ближайшие конкуренты в пяти баллах позади.
Протокол игры
|(1:0) Бабаев Владлен45'
|(2:0) Бабаев Владлен56'
|(3:0) Шамкин Даниил64'
|(4:0) Гаглоев Александр76'
Мамин Алексей•Абрамов Артём•Мохаммад Амир•Толстопятов Николай•Аюкин Руслан•Пальцев Валентин 41'59' (Кириллов Юрий (59') •Свежов Виктор 40'59' (Шамкин Даниил (59') •Гаглоев Александр 60'77' (Голятов Илья (77') •Серченков Сергей77' (Бадртдинов Ильнур (77') •Бабаев Владлен70' (Кирсанов Никита (70') •Денисов Александр
Запасные: Смирнов Алексей Сергеевич•Куликов Александр
Волков Сергей• 75'Шакуро Павел•Рогач Иван•Зуев Илья85' (Ходжаниязов Джамалдин (85') •Полубояринов Данил46' (Гираев Карим (46') •Килин Антон46' (Сасин Дмитрий (46') •Марухин Владимир•Макаров Сергей•Чудин Иван84' (Бойцов Ефим (84') •Савичев Константин•Базелюк Константин 40'
Запасные: Матвеев Максим•Кожедуб Святослав•Магомедов Алил
21 августа.
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