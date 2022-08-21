«КамАЗ» мчит в отрыв после разгрома «Акрона»

«КамАЗ» стал открытием старта сезона в Первой лиге. Челнинцы должны были вылететь по итогам прошлого чемпионата, а сейчас лидируют с большим отрывом. Сегодня они принимали «Акрон» и забили в ворота соперника четыре безответных гола (4:0). На 40-й минуте у гостей был удален Константин Базелюк, после чего Владлен Бабаев оформил дубль, также забивали Даниил Шамкин и Александр Гаглоев.

«КамАЗ» набрал 16 очков, ближайшие конкуренты в пяти баллах позади.