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Первая лига

«КамАЗ» мчит в отрыв после разгрома «Акрона»

21 Августа 2022 • 18:56 Комментировать
КАМАЗ
4:0
Акрон
окончен
 

«КамАЗ» стал открытием старта сезона в Первой лиге. Челнинцы должны были вылететь по итогам прошлого чемпионата, а сейчас лидируют с большим отрывом. Сегодня они принимали «Акрон» и забили в ворота соперника четыре безответных гола (4:0). На 40-й минуте у гостей был удален Константин Базелюк, после чего Владлен Бабаев оформил дубль, также забивали Даниил Шамкин и Александр Гаглоев.

«КамАЗ» набрал 16 очков, ближайшие конкуренты  в пяти баллах позади.

Протокол игры  
КАМАЗ4:0Акрон
(1:0) Бабаев Владлен45'  
(2:0) Бабаев Владлен56'  
(3:0) Шамкин Даниил64'  
(4:0) Гаглоев Александр76'  
Мамин АлексейАбрамов АртёмМохаммад АмирТолстопятов НиколайАюкин РусланПальцев Валентин  41' 59' (Кириллов Юрий ( 59') Свежов Виктор  40' 59' (Шамкин Даниил ( 59') Гаглоев Александр  60' 77' (Голятов Илья ( 77') Серченков Сергей 77' (Бадртдинов Ильнур ( 77') Бабаев Владлен 70' (Кирсанов Никита ( 70') Денисов Александр
Запасные: Смирнов Алексей СергеевичКуликов Александр
Волков Сергей  75'Шакуро ПавелРогач ИванЗуев Илья 85' (Ходжаниязов Джамалдин ( 85') Полубояринов Данил 46' (Гираев Карим ( 46') Килин Антон 46' (Сасин Дмитрий ( 46') Марухин ВладимирМакаров СергейЧудин Иван 84' (Бойцов Ефим ( 84') Савичев КонстантинБазелюк Константин  40'
Запасные: Матвеев МаксимКожедуб СвятославМагомедов Алил
21 августа.

 

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окончен Енисей 2:1 Шинник 1.55 4.00 6.40
окончен Уфа 0:0 Волгарь
окончен КАМАЗ 4:0 Акрон
Идет 59 минута Балтика 2:0 Краснодар-2
Идет 59 минута Нефтехимик 0:0 Велес Москва
Идет 17 минута Динамо Махачкала 0:0 СКА-Хабаровск
21.08  20:00 Родина Москва ... Арсенал Тула
21.08  20:00 ФК Кубань ... Алания
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Сегодня, 21 Августа
18:56 · Россия. Первая лига
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