Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Томаров уволен с поста главного тренера «Уфы» официально

 
17 Августа 2022 • 10:29 Комментировать

Руководство «Уфы» приняло решение об увольнении Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба из Башкортостана.

Сообщается, что Томаров после увольнения займет должность руководителя футбольной школы «Уфы». Имя нового главного тренера будет объявлено в среду, 17 августа.

По итогам прошлого сезона уфимский коллектив покинул Российскую премьер-лигу. В стартовавшем розыгрыше Первой лиги команда набрала семь баллов после пяти туров и занимает 11-е место в таблице. Следующий поединок «Уфа» сыграет с «Волгарём».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Сергей Томаров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
11:16 · Россия. Первая лига
«Кубань» раздумывает над отставкой Евдокимова
10:29 · Россия. Первая лига
Томаров уволен с поста главного тренера «Уфы» официально
16 Августа
23:46 · Россия. Первая лига
В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Никифоров высказался о нынешнем уровне РПЛ
16:19 · Россия. Первая лига
Калешин назвал причину, по которой Бердыев не вернётся в «Рубин»
00:07 · Россия. Первая лига
Евдокимов не сомневается в том, что «Рубин» вернётся в РПЛ
15 Августа
21:53 · Россия. Первая лига
Слуцкий прокомментировал крупную победу над «Кубанью»
21:26 · Россия. Первая лига
«Рубин» наконец-то заиграл, чудо-гол Зотова помог разгромить «Кубань»
14 Августа
20:58 · Россия. Первая лига
«Акрон» набрал первые три очка, победив в Краснодаре
20:58 · Россия. Первая лига
Быстрый гол позволил «Алании» одолеть «Нефтехимик»
20:05 · Россия. Первая лига
«Волгарь» переиграл конкурентов из «Енисея»
20:01 · Россия. Первая лига
«Арсенал» и «Динамо» из Махачкалы не смогли определить сильнейшего
20:00 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» упустил перевес над «Балтикой», играя час вдесятером
14:17 · Россия. Первая лига
Веретенников: «Первая лига — достаточно сложный турнир» 1
13 Августа
20:59 · Россия. Первая лига
«Шинник» и «Родина» разошлись миром
Все новости
Рекомендуем