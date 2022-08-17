Руководство «Уфы» приняло решение об увольнении Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба из Башкортостана.

Сообщается, что Томаров после увольнения займет должность руководителя футбольной школы «Уфы». Имя нового главного тренера будет объявлено в среду, 17 августа.

По итогам прошлого сезона уфимский коллектив покинул Российскую премьер-лигу. В стартовавшем розыгрыше Первой лиги команда набрала семь баллов после пяти туров и занимает 11-е место в таблице. Следующий поединок «Уфа» сыграет с «Волгарём».