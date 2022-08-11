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Первая лига

​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты» официально

11 Августа 2022 • 16:27 Комментировать (1)

«Рубин» на своём официальном сайте сообщил о пополнении в составе команды. Казанский клуб подписал 28-летнего защитника Али Аднана. Контракт с футболистом из Ирака рассчитан на сезон 2022/2023. В нём прописана возможность пролонгации ещё на год.

Али Аднан по ходу своей карьеры поиграл за многие клубы. В Европе иракский защитник, способный также действовать слева в полузащите, защищал цвета «Ризеспора», «Удинезе», «Аталанты» и «Вайле».

После четырёх туров «Рубин» занимает только десятое место в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч команда Леонида Слуцкого проведёт 15 августа – против «Кубани».

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Евро-Футбол.Ру,
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