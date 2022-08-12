Станет ли «Родина» играть в «красно-белом» стиле

Футбольный клуб «Родина» был основан в 2015 году, профессиональный статус получил в 2019-м. Основная команда в сезоне 2022/23 выступает в Первой лиге, ещё две команды из структуры клуба – «Родина-2» и «Родина-м» – заявились во Вторую лигу. Столь быстрым развитием московский клуб обязан Сергею Ломакину, который является основателем или совладельцем ряда крупных федеральных сетей. 48-летний бизнесмен активно вкладывается в «Родину», стараясь построить её по принципу клуба Сергея Галицкого. Получится ли второй «Краснодар» или у «Родины» свой путь?

Самое главное, чтобы Ломакин не повторил путь Керимова и его «Анжи». Пока что к этому нет никаких тенденций. Команда три сезона провела во Второй лиге, заработав повышение по спортивному принципу на третий сезон. Безусловно, в процессе своего повышения в классе команда обновлялась, но за несколько лет существования в ней сменилось всего четыре главных тренера. В первые годы в клубе работали двоюродные братья Лактионовы. Денис – известный по своим выступлениям в Южной Корее, и Александр, который поиграл в большинстве клубов второго дивизиона России. Отметим, что Александр Лактионов имеет опыт выступления за московский «Спартак», как и два его последователя – Денис Бояринцев и Дмитрий Парфёнов. Вообще «красно-белый» статус ценится в клубе.

В тренерском штабе команды насчитывается семь человек, имеющих опыт выступлений в московском «Спартаке»: Дмитрий Парфёнов, Александр Павленко, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных, Александр Шешуков, Динияр Билялетдинов, Алексей Зуев. В общей сложности наберётся почти семь сотен матчей за «красно-белых» на всех. Солидный результат. Не забудем и Александра Филимонова, который внёс свой вклад в работу с голкиперами в момент получения клубом профессионального статуса. Кроме того, представлены все позиции – от голкипера до нападающего. Таким образом, в «Родине» ждут поставленный «красно-белый» футбол. Любопытно, что с народными любимцами подмосковная команда уже играла.

Знаменательное событие случилось в сентябре 2020 года в рамках Кубка России. «Родина» уступила 5:1, но радости от того, что, во-первых, выпал «Спартак», во-вторых, довелось поиграть на «Открытие Арене», в клубе было предостаточно. Для того чтобы встречаться со «Спартаком» чаще, «Родине» необходимо пройти Первую лигу. И здесь пока не всё так плохо. Поражения от «Рубина» и «Алании» были очевидными, но уже в следующих двух турах «Родина» не пропустила ни одного мяча, набрав четыре очка в матчах с «Велесом» и «Волгарём». Весьма достойно для дебютанта лиги. Радует, что Ломакин не идёт по пути экстенсивного развития клуба. Всё развивается планомерно – клуб, академия, инфраструктура. И это в непростые экономические времена. Хочется верить, что «Родина» – это не однодневный проект, и мы увидим клуб в РПЛ через несколько лет. Раньше не нужно, москвичи идут своей неспешной, но правильной дорогой.

Константин Лицин