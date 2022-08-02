Агент: «Интерес к Маркову есть от многих клубов, но сначала нужно завершить вопрос с «Арсеналом»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» Евгения Маркова, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в другую команду.

В разговоре со Sport24 агент сообщил, что Марков имеет предложения от нескольких разных клубов, но перед их рассмотрением, футболисту необходимо завершить вопрос с «Арсеналом».

В минувшем сезоне 28-летний Марков провёл в составе своей команды 30 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Футболист также известен по своим выступлениям за «Краснодар», «Рубин» и московское «Динамо».

Действующий контракт Маркова с тульским клубом рассчитан до лета следующего года.