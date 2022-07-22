​Газзаев – о потерянном трофее «Алании»: «А в ЦСКА ничего не пропало?»

Несколько лет назад «Алания» потеряла копию чемпионского кубка, которую клуб получил за победу в чемпионате России в 1995 году. В «Алании» полагали, что трофей находится у Валерия Газзаева, возглавлявшего команду в тот славный сезон, но нет. Сам тренер дал комментарий по поводу сложившейся ситуации.

«Я первый раз от вас это слышу. А в ЦСКА ничего не пропало? Откуда я могу знать… Это 95-й год, прошло 27 лет!» - высказался Газзаев, отвечая на вопрос «Матч ТВ».

Помимо золота 1995 года, «Алания» имеет в списке своих достижений серебро чемпионатов России 1992 и 1996 годов. В настоящий же момент команда играет в Первой лиге.