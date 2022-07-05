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Первая лига

Слуцкий: «Рубин» не является гиперфаворитом

05 Июля 2022 • 19:54 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не считает казанский клуб фаворитами в Первой лиге.

«Новичков в команде много. Сказать, что это будет тотальное доминирование в Первой Лиге — сложно. Это новая команда. Я бы не сказал, что мы выглядим какими-то гиперфаворитами», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Специалист заявил, что все новички, которые пополнили состав, пришли на правах свободных агентов, «Рубин» ни рубля не заплатил за трансферы и за работу агентов, поэтому зарплата игроков может быть немного выше, чем в других командах.

Предстоящий сезон казанский клуб проведет в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Первая лига
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