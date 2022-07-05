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Муллин: За секунду согласился перейти в «Рубин»

05 Июля 2022 • 15:52 Комментировать

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин поделился информацией о своём возвращении в казанский клуб.

«Как произошло мое возвращение в «Рубин»? Все произошло одним днем. Позвонил Олег Саныч Веретенников, сказал, что у меня есть минута, чтобы подумать. Этой минуты было даже много, в течение секунды я дал свой ответ, что приеду», — приводит слова Муллина официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что ему очень приятно вернуться в команду, в которой начиналась его карьера на взрослом уровне.

28-летний Муллин выступал за «Рубин» с 2014 по 2017 год. Последним клубом игрока был волгоградский «Ротор».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Веретенников Камиль Муллин
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