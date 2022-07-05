Воронежский «Факел» может принять в Волгограде свои домашние матчи в Российской премьер-лиге.

По сведения «РБ Спорта», если работы на стадионе «Факела» не будут закончены к старту нового сезона, то клуб сможет сыграть на «Волгоград-Арене». Речь идет лишь о нескольких играх.

«Факел» в минувшем сезоне занял второе место в Первой лиге и получил прямую путевку в высший российский дивизион, набрав 74 очка в 38 матчах. На стадионе «Центральный», который является домашней ареной «Факела», ведутся работы по устранению неполадок. При этом РФС все же выдал лицензию о пригодности стадиона для участия в РПЛ.