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Гаглоев вернулся в «КАМАЗ»

04 Июля 2022 • 00:41 Комментировать

Полузащитник Александр Гаглоев снова подписал контракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба команды.

31-летний игрок последние полгода играл за хабаровский СКА, а до этого на протяжении трех сезонов выступал за «КАМАЗ». Александр дебютировал за челнинцев в июле 2019 года. Он сыграл 72 матча, в которых забил 30 голов.

За время выступлений за «СКА-Хабаровск» игрок забил два гола в 15 матчах. Ранее Александр играл за «Спартак-Владикавказ», «Сахалин», «Оренбург» и другие команды, включая клубы ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Фнл СКА-Хабаровск Александр Гаглоев
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