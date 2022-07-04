Гаглоев вернулся в «КАМАЗ»

Полузащитник Александр Гаглоев снова подписал контракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба команды.

31-летний игрок последние полгода играл за хабаровский СКА, а до этого на протяжении трех сезонов выступал за «КАМАЗ». Александр дебютировал за челнинцев в июле 2019 года. Он сыграл 72 матча, в которых забил 30 голов.

За время выступлений за «СКА-Хабаровск» игрок забил два гола в 15 матчах. Ранее Александр играл за «Спартак-Владикавказ», «Сахалин», «Оренбург» и другие команды, включая клубы ФНЛ.