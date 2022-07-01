Гендиректор «Балтики» высказался о работе с Игнашевичем

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал работу главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Я уже рассказывал, что именно он с первой минуты меня поразил. И с первой встречи Сергей поразил погруженностью в дела «Балтики». Это было удивительно, учитывая, что между нашим первым разговором и встречей прошло меньше суток», — приводит слова Волженкина Metaratings.

Представитель «Балтики» заявил, что за ночь Игнашевич пересмотрел пять или шесть матчей команды и на встрече активно уточнял различные тактические моменты.

42-летний Сергей Игнашевич возглавил калининградский клуб в октябре прошлого года.