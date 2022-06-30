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«Алания» ведёт переговоры с Дзагоевым

30 Июня 2022 • 09:35 Комментировать
Алания
...
Махачкала
17.07 18:00

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев сообщил, что владикавказский клуб предложил контракт экс-полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

«С Дзагоевым сейчас идут переговоры. Ждём ответа от Алана. Первая его реакция? Первая реакция — «хочу домой». Постараемся договориться», — приводит слова Гуриева журналист Тимур Журавель в своём телеграм-канале.

Также вице-президент владикавказского клуба сообщил, что Дзагоев имеет предложение от подмосковных «Химок».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе «армейцев» 22 матча, отметившись в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алания Химки Алан Дзагоев
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АЛАНИЯ МАХАЧКАЛА
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