Стукалов может возглавить «Ротор»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов близок к назначению на пост наставника волгоградского «Ротора», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Стукалов — главный кандидат на эту должность. Со специалистом, который возглавит волгоградскую команду в следующем сезоне, «Ротор» определится в начале новой недели.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Уфа» под руководством Стукалова не смогла сохранить прописку в высшем российском футбольном дивизионе, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4). «Ротор» же занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам минувшего розыгрыша турнира и вылетел во Вторую лигу.