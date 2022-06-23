«Енисей» подписал новый контракт с Кичиным

Руководители красноярского «Енисея» приняли решение подписать новое соглашение с киргизским защитником Валерием Кичиным.

Как сообщает пресс-служба красноярской команды, новый контракт с 29-летним киргизским футболистом будет рассчитано до конца сезона 2023/2024. Стоит отметить, что Кичин провёл в составе сибирского клуба семь сезонов. Защитник также выступал за минское «Динамо», московское «Торпедо», «Анжи», «Уфу», «Тюмень», нижегородскую «Волгу» и другие команды.

В прошлом сезоне Валерий Кичин в составе «Енисея» провёл в ФНЛ 28 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.