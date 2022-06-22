Экс-тренер «Рубина»: Такого кредита доверия, как у Слуцкого, никогда не видел

Бывший тренер «Рубина» Валерий Чалый высказался по поводу кредита доверия к нынешнему наставнику казанской команды Леониду Слуцкому.

Чалый сказал «Матч ТВ», что ему очень интересно посмотреть на то, как казанский клуб под руководством Слуцкого покажет себя в ФНЛ, где не так уж и просто побеждать. Тренер отметил, что такого кредита доверия, как у Слуцкого, он не видел никогда в жизни.

«Команда вылетела в первую лигу, а он продолжает работать. Просто удивительно», - добавил Чалый.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетела в подэлитный дивизион.