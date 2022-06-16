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ФНЛ - Первый дивизион

«Рубин» подписал контракт с нападающим «Ротора»

16 Июня 2022 • 20:54 Комментировать

Казанский «Рубин» объявил о подписании трудового соглашения с нападающим «Ротора» Камилем Муллиным.

Форвард подписал контракт на один год, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Муллин покинул «Ротор» после завершения своего договора с волгоградской командой.

28-летний нападающий защищал цвета «Ротора» с 2018 года. За это время он принял участие в 116 матчах, в которых забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.

Ранее Камиль Муллин уже принадлежал «Рубину» с 2014 по 2017 год, но провел всего лишь восемь игр в футболке казанцев, в которых однажды смог поразить ворота соперника с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Рубин Фнл Камиль Муллин
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