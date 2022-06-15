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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-игрок ЦСКА посоветовал Березуцким поработать в ФНЛ

15 Июня 2022 • 11:37 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин посоветовал братьям Березуцким найти себе команду в подэлитном дивизионе.

Гришин сказал «Чемпионату», что братьям нужно вкатиться в футбол и посмотреть первую лигу, но надо спросить у Березуцких, готовы ли они работать в ФНЛ. Экс-игрок отметил, что потенциал есть и у Алексея, и у Василия.

«Жалко, что всё так получилось с ЦСКА, но при Березуцких «армейцы» до последнего боролись за второе место», - добавил Гришин.

Напомним, что Березуцкие официально покинули «армейцев». Новым тренером ЦСКА был назначен бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Фнл Александр Гришин
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