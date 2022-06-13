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ФНЛ - Первый дивизион

Три защитника ушли из «СКА-Хабаровска»

13 Июня 2022 • 10:31 Комментировать

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» официально объявила об уходе из команды сразу трёх футболистов.

Как сообщает телеграм-канал «армейцев», команду на правах свободных агентов покинули защитники Роман Мануйлов, Михаил Тихонов и Александр Денисов. До этого хабаровский клуб также покинули защитник Эммерсон и полузащитник Ираклий Квеквескири, которые продолжат карьеру в элитном дивизионе.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «СКА-Хабаровска» заняли четвёртую строчку в таблице в ФНЛ, но в стыковых матчах «армейцы» уступили подмосковным «Химкам».

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Александр Денисов Михаил Тихонов СКА-Хабаровск Роман Мануйлов
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