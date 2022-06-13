Три защитника ушли из «СКА-Хабаровска»

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» официально объявила об уходе из команды сразу трёх футболистов.

Как сообщает телеграм-канал «армейцев», команду на правах свободных агентов покинули защитники Роман Мануйлов, Михаил Тихонов и Александр Денисов. До этого хабаровский клуб также покинули защитник Эммерсон и полузащитник Ираклий Квеквескири, которые продолжат карьеру в элитном дивизионе.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «СКА-Хабаровска» заняли четвёртую строчку в таблице в ФНЛ, но в стыковых матчах «армейцы» уступили подмосковным «Химкам».